A informação é avançada num comunicado enviado ao 24notícias. O Conselho de Ministros será em Viseu.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Depois de terminada a situação de alerta, e com dois grandes incêndios ativos o gabinete do primeiro-ministro informa, esta quarta-feira, que Luís Montenegro convocou os ministros para um Conselho de Ministros Extraordinário a realizar amanhã e com um único ponto: "aprovar medidas de apoio às populações afectadas pelos incêndios florestais”.