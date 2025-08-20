O gabinete do primeiro-ministro informou que foi convocado para esta quinta-feira um Conselho de Ministros extraordinário para “aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios florestais”.
A informação é avançada num comunicado enviado ao 24notícias. O Conselho de Ministros será em Viseu.
Depois de terminada a situação de alerta, e com dois grandes incêndios ativos o gabinete do primeiro-ministro informa, esta quarta-feira, que Luís Montenegro convocou os ministros para um Conselho de Ministros Extraordinário a realizar amanhã e com um único ponto: "aprovar medidas de apoio às populações afectadas pelos incêndios florestais”.
