"Façam lá a pergunta, comecem lá a fazer as perguntas certas, porque é que só me perguntam a mim? Comecem a fazer as perguntas: então, se não tem o apoio do partido, como é que têm os outdoors do partido?", questionou os presentes na apresentação do livro "Gouveia e Melo: As razões" (Porto Editora), baseado numa entrevista feita pela jornalista Valentina Marcelo.

A partir dessa pergunta, prosseguiu Gouveia e Melo, "há outras perguntas que se podem fazer a essas candidaturas que se dizem apartidárias", designadamente "porque é que anda com o carro do partido e com o motorista do partido, se não tem o apoio de partidos, se é tão independente, se entregou o cartão do partido".

Depois, Gouveia e Melo procurou diferenciar o que disse ser "o apoio ou uma indicação de voto" feita por dirigentes ou personalidades partidárias do "apoio da própria estrutura [partidária] de campanha", como por exemplo "usar bases de dados do partido para fazer 'emails' ".

"Mas então afinal porque é sou eu o escrutinado? Se quiserem abrir o escrutínio completo, eu estou disponível. Senão, o escrutínio é aquilo que a lei exige e eu tenho a certeza absoluta que estou a cumprir a lei porque sou absolutamente cuidadoso com isso", afirmou.

