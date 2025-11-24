Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Não vi, tentei não ver e não sou supersticioso, mas são feelings que vamos tendo. Foi um prémio para eles porque fizeram um jogo de adultos. Estivemos mais coesos e tivemos melhores chances para marcar, faltou-nos definir melhor. Parabéns aos meus jogadores. Depois de campeões de Europa, queremos ser campeões do mundo, mas mantemos os pés assentes no chão porque ainda temos de ganhar mais um jogo", afirmou Bino Maçães, em declarações ao Canal 11.

Portugal está na final do Mundial de sub-17 depois de bater o Brasil nas grandes penalidades, por 6-5, depois de um empate sem golos no tempo regulamentar.

A final está agendada para esta quinta-feira, dia 27 de novembro, no Estádio Internacional Khalifa, a partir das 19h locais (16h em Portugal continental), pouco depois de ser discutido o encontro pelo terceiro lugar, às 15h30 locais (12h30 em Portugal continental), entre Itália e Brasil, este no complexo desportivo Aspire Zone, onde têm decorrido todos os jogos da prova.

