Após a morte, o Governo libanês considerou tratar-se de uma violação do direito internacional, mas, para Saar, "a operação de ontem [domingo], e as operações do Exército de Israel contra o Hezbollah, em geral, não constituem uma violação da soberania do Líbano".

Para o ministro, Ali Tabatabai "era um assassino em massa", que "liderou ataques terroristas contra Israel" e "liderou os esforços para reconstruir" aquilo a que chamou "o exército de terror do Hezbollah".

Assim, "enquanto o Hezbollah não for desarmado, o Líbano continuará de facto sob ocupação iraniana". Saar sustentou que, no último ano, desde o cessar-fogo entre Israel e o Líbano, a 27 de novembro de 2024, o Hezbollah tem trabalhado "para se rearmar", depois dos "duros golpes" que disse ter sofrido por parte de Israel.

