Na discussão na especialidade desta segunda-feira, todos os partidos da oposição chumbaram a proposta de PSD e CDS, que pretendia aumentar o valor das propinas no ensino superior. Votaram contra todos os partidos da oposição, sem exceção, pela primeira vez desde 2021, avança a SIC Notícias.

De recordar que em 2016, o parlamento aprovou o congelamento da propina máxima, na altura por proposta do PCP no âmbito do Orçamento do Estado para 2017.

O valor ficou então fixado em 1.067,85 euros, tendo sofrido reduções sucessivas, e desde 2020/2021 que está nos 697 euros.

