O Mundial sub-17 está a decorrer em Doha, no Qatar e é a primeira vez que Portugal chega à final da competição.

A seleção portuguesa venceu no desempate por penáltis por 6-5, depois de um empate sem golos no tempo regulamentar.

A formação orientada por Bino Maçães chegou à fase a eliminar depois de terminar Grupo B no segundo lugar, atrás do Japão, única equipa que venceu os portugueses, enquanto o Brasil fechou o Grupo H em primeiro e ainda não sofreu nenhuma derrota na prova.

A seleção portuguesa, que tinha caído nos quartos de final em 1995 e 2003, mas em 1989 chegou ao terceiro lugar do torneio então disputado no escalão de sub-16.

A final está agendada para esta quinta-feira, dia 27 de novembro, no Estádio Internacional Khalifa, a partir das 19h00 locais (16h00 em Portugal Continental), pouco depois de ser discutido o encontro pelo terceiro lugar, às 15h30 locais (12h30 em Portugal Continental), entre Itália e Brasil, este no complexo desportivo Aspire Zone, onde têm decorrido todos os jogos da prova.

