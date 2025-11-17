Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lisboa dispõe de 86 Pontos de Encontro de Emergência, que podem ser consultados neste mapa interativo.

Em causa estão locais seguros destinados à concentração da população em caso de acidentes graves ou catástrofes que ponham em risco a segurança das pessoas. Nestes pontos, a população deve aguardar a chegada dos agentes de proteção civil, como polícia, bombeiros ou INEM, bem como de outras entidades com dever de colaboração, até ser encaminhada para uma Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), onde será possível descansar, pernoitar, receber apoio psicossocial, alimentação e informações sobre as operações de socorro.

Pontos de emergência lisboa créditos: Proteção Civil Lisboa

A seleção destes Pontos de Encontro teve por base critérios técnicos rigorosos, incluindo a análise de riscos naturais e tecnológicos, capacidade de acolhimento, acessibilidade, estado de conservação das áreas envolventes e proximidade de infraestruturas. Foram excluídas zonas com risco elevado de sismo, inundação, tsunami, movimentação de vertentes, explosões, derrames de matérias perigosas, linhas de alta tensão, gasodutos, bombas de gasolina, estruturas prioritárias de emergência, ZCAPs, hospitais de campanha e áreas de intervenção de serviços mortuários.

Pontos de encontro de emergência Pontos de encontro de emergência créditos: CML Pontos de encontro de emergência Pontos de encontro de emergência créditos: CML

Para que a resposta seja eficaz, é essencial a preparação integrada de agentes de proteção civil e entidades de colaboração, bem como o envolvimento da população. É recomendado que cada pessoa conheça os Pontos de Encontro mais próximos de casa, trabalho e escola, prepare um Plano de Emergência Familiar e tenha pronto um kit de emergência com água, alimentos, lanterna, apito, rádio, manta térmica, artigos de higiene, medicamentos essenciais, estojo de primeiros socorros e cuidado com animais de estimação, verificando regularmente a validade dos itens, segundo a apresentação do plano à população em 2024,