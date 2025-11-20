Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



O briefing após o Conselho de Ministros começou com intervenção do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que lembrou que "o Governo também sabe jogar em equipa", remetendo para a apresentação do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD), construído através de um "processo colaborativo" que envolve mais de 120 entidades.

Coube depois a Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, Juventude e Desporto, a apresentação das medidas em concreto. De realçar que o PNDD é constituído por seis pilares estratégicos, num total de 44 medidas concretas, e tem um horizonte temporal de 12 anos, num investimento total de 130 milhões de euros.

Quais as principais medidas apresentadas?

1. Desporto no Contexto Educativo

Criar um Programa Nacional de Formação Contínua de Educadores de Infância para o domínio da Educação Física;

Tornar obrigatória a avaliação da aptidão física anualmente;

Implementar o Programa UAARE Superior.

2. Desporto na Sociedade

Garantir que o aconselhamento breve para a atividade física nos cuidados primários, aos utentes dos grupos prioritários, seja considerado no IDE (Índice de Desempenho das Equipas) das USF;

Criar a Unidade de Business Intelligence (UBI);

Apoiar clubes e associações desportivas com projetos de inclusão de pessoas com deficiência na prática desportiva qualificada e na oferta de prática desportiva feminina.

3. Desporto na Formação e Alto Rendimento

Criar um programa de certificação e formação dos Clubes e Associações Desportivas;

Reforçar Programas de bolsas de preparação para esperanças olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas, para o ciclo de Los Angeles 2028 e Surdolímpico 2029;

Criar um programa de formação avançada (pós-graduações e mestrados) com Instituições de Ensino Superior.

4. Instalações Desportivas

Requalificar as instalações desportivas no território nacional;

Requalificar e apetrechar a rede de Centros de Alto Rendimento Desportivo;

Requalificar o Centro Desportivo Nacional do Jamor;

Construir e apetrechar o Centro de Inovação, Investigação e Desenvolvimento Paralímpico do Comité Paralímpico de Portugal.

5. Políticas e Governança do Desporto

Atualizar a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto e rever a legislação estruturante;

Atualizar a Conta Satélite do Desporto;

Divulgar a Carta Desportiva Nacional.

6. Financiamento do Desporto

Rever o modelo de financiamento do Desporto nacional;

Aumentar o financiamento para o Programa de Preparação Olímpica, Paralímpica e Surdolímpica;

Rever o estatuto dos benefícios fiscais relativos ao Mecenato Desportivo.

___

