A magistrada considerou inválida a nomeação de Lindsey Halligan, a procuradora federal escolhida por Trump, que tinha iniciado estes processos, ordenando, em consequência, o arquivamento de ambos os casos.

James Comey e Letitia James, que enfrentavam acusações em separado, uniram esforços para contestar a nomeação da procuradora interina do Distrito Leste da Virgínia, Lindsey Halligan, argumentando que esta não ocupava o cargo legalmente quando apresentou as acusações contra estes dois adversários políticos de Donald Trump.

A juíza Cameron McGowan Currie determinou na sua decisão que a nomeação de Halligan "não era válida" na altura em que as acusações foram apresentadas.

"Como a Sra. Halligan não tinha autoridade legal para apresentar as acusações, vou deferir a moção do Sr. Comey e apresentar as acusações sem prejuízo", escreveu McGowan Currie.

"Uma vez que a senhora Halligan não tinha autoridade legal para apresentar a acusação, vou aceitar a moção do senhor Comey e declarar a acusação improcedente", escreveu McGowan Currie.

A decisão não constitui uma absolvição nem um arquivamento definitivo; a acusação poderá voltar a apresentar acusações no futuro, quando os erros que levaram ao arquivamento tiverem sido corrigidos.

As defesas de Comey e James tinham denunciado a forma "invulgar" como Halligan, de 36 anos e sem qualquer experiência anterior como procuradora, apresentou pessoalmente as acusações em documentos que apenas continham a sua assinatura, depois de vários dos seus subordinados se terem recusado a fazê-lo.

De recordar que Halligan foi nomeada por Trump como procuradora interina da Virgínia a 22 de setembro, depois de o seu antecessor, Erik Siebert, se ter demitido sob aparente pressão do presidente, após ter questionado a solidez das provas para avançar com os processos contra Comey e James.

