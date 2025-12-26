Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa intervenção transmitida esta quinta-feira, Luís Montenegro sublinhou que Portugal tem todos os recursos e condições para “elevar a fasquia e fixar novas ambições”, tanto a nível salarial como na reforma do Estado. O chefe do Governo contrapôs dois caminhos: ou os portugueses se contentam com a situação atual, arriscando perder no médio prazo, ou aproveitam o momento para garantir a evolução do país e continuar a crescer mais do que os outros.

“É a diferença entre jogar para empatar ou ter a mentalidade vencedora de jogar sempre para ganhar”, afirmou Luís Montenegro, apelando à superação e à ambição dos portugueses. “Temos de nos desprender da mentalidade do ‘deixa andar’ e trabalhar a mentalidade da superação, a mentalidade do irmos mais longe… a mentalidade de Cristiano Ronaldo. Os portugueses têm talento.”

No início da mensagem, o primeiro-ministro deixou uma palavra de solidariedade para aqueles que passam o Natal sozinhos ou em situações de fragilidade, como idosos em solidão, vítimas de violência, pessoas com problemas de saúde ou em situação de pobreza. “Não estão esquecidos e trabalhamos todos os dias para abrir oportunidades para que saiam dessa situação”, garantiu.

O primeiro-ministro reconheceu também o trabalho de profissionais essenciais durante a quadra natalícia, incluindo médicos, bombeiros, forças de segurança, militares e jornalistas, e expressou solidariedade às famílias afetadas por guerras em África, Médio Oriente ou Ucrânia.

Montenegro reforçou que Portugal é hoje uma referência na Europa e no mundo, destacando o crescimento económico consistente acima da média europeia e a subida dos rendimentos dos portugueses. “Este caminho carece de coragem política e capacidade reformista. Precisamos de ser mais eficientes e produtivos para atingirmos novos patamares de crescimento que tragam também novos patamares de rendimento”, concluiu.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.