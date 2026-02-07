Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A bacia do Mondego é, até às 9h00 deste sábado, a única em situação de risco no país em nível vermelho, o mais elevado da escala. As bacias dos rios Sado, Tejo, Douro e Lima permanecem em alerta, em nível amarelo.

O nível medido na ponte de Santa Clara alcançou 3,6 metros às 3h00, ultrapassando ligeiramente o limiar de risco (3,59 metros), e era de 3,62 metros às 9h00. O recorde histórico naquela estação hidrométrica foi registado em 1976, com 4,76 metros.

Cerca de 1300 metros a jusante, na Ponte-Açude de Coimbra, o volume de água também atingiu máximos nas últimas 48 horas, rondando os 1615 metros cúbicos por segundo às 5h00 e descendo para 1603 m³/s às 8h00, equivalente a mais de 1,6 milhões de litros de água por segundo.

