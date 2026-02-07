Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre a meia-noite e as 10h00 desta manhã, a Proteção Civil registou 256 ocorrências relacionadas com inundações e quedas de árvores, afetando principalmente a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e o Oeste do país.

Segundo o comandante José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), nas operações estiveram envolvidos 934 operacionais e 300 meios terrestres. Desde o início da vaga de tempestades, a 28 de janeiro, já foram contabilizadas 20946 ocorrências, mobilizando 72147 operacionais e 27678 meios terrestres.

Os rios considerados de maior risco continuam sob vigilância, enquanto as autoridades mantêm atenção às localidades isoladas e às populações mais vulneráveis. Até às 19h00 de sexta-feira, 1108 pessoas tinham sido retiradas das suas habitações em todo o país devido ao mau tempo.

Entre os casos de evacuação destacam-se as localidades da Lezíria do Tejo, como Caneiras, Porto da Palha e Reguengo do Alviela, bem como 11 pessoas em Enxerim, no Algarve, e a evacuação preventiva do parque de autocaravanas em Vila Real de Santo António. Outras localidades isoladas incluem o Cartaxo, Valada e Porto da Palha na Lezíria do Tejo, a freguesia de Ereira em Montemor-o-Velho e uma família em Vila do Bispo.

