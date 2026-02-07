Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Até às 8h00 deste sábado, os principais constrangimentos registavam-se nos seguintes troços: Linha do Norte, entre Alfarelos e Coimbra B; Linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho; Linha do Oeste, entre Mafra e Amieira; Linha da Beira Baixa, entre Mouriscas e Sarnadas; Linha de Cascais, na via ascendente entre Algés e Caxias; e na Concordância de Xabregas, entre Lisboa Santa Apolónia e Bifurcação Chelas.

A IP destaca que as equipas técnicas continuam no terreno a intervir para restabelecer as condições de segurança e normalizar o serviço, mas alerta que o restabelecimento total pode depender da evolução das condições meteorológicas.

Os passageiros são aconselhados a consultar previamente os horários e possíveis alterações de viagem, mantendo contacto com os operadores ferroviários para atualizações em tempo real.

