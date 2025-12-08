Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pelo quinto ano consecutivo, a The Economist analisou indicadores como PIB, inflação, desemprego e desempenho bolsista para determinar qual o país com melhor evolução económica. Em 2025, Portugal surge em primeiro lugar, superando Espanha — vencedora do ano anterior — que este ano surge empatada com a Colômbia.

A revista escreve que “em 2025, [Portugal] conseguiu combinar um forte crescimento do PIB, baixa inflação e um mercado de ações em alta”. Na síntese publicada, destaca ainda o “forte crescimento do PIB, baixa inflação e um mercado acionista dinâmico”, fatores que empurraram o país para o topo da lista.

Segundo a The Economist, o turismo continua a desempenhar um papel determinante na economia portuguesa, numa altura em que “muitos estrangeiros ricos estão a mudar-se para o país para aproveitar as baixas taxas de impostos”.

Logo atrás de Portugal surgem Irlanda e Israel. No fundo da tabela aparecem sobretudo economias do norte da Europa: Estónia, Finlândia e Eslováquia ocupam as últimas posições.

Numa reação publicada na rede X, o primeiro-ministro afirmou que “a distinção pela revista ‘The Economist’ de que a ‘economia do ano’ foi a portuguesa é uma justa aclamação do mérito e do trabalho dos portugueses e reforça a motivação do Governo em seguir o rumo que nos trouxe até aqui nos últimos meses”. Acrescentou ainda: “É a reformar com coragem e a tornar o país mais competitivo e produtivo que vamos continuar a criar emprego, a aumentar os salários e a reforçar o Estado social. Assim daremos mais bem-estar e mais futuro aos portugueses.”

Segundo as previsões do Governo, a economia portuguesa deverá crescer 2% este ano e 2,3% em 2026.

