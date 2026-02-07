Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na noite de sexta-feira, cerca de 40 moradores da localidade da Mata foram retirados preventivamente das suas casas, depois de os técnicos terem concluído existir risco iminente de derrocada. Parte dos desalojados foi acolhida por familiares, uma pessoa foi encaminhada para um lar e os restantes ficaram alojados em soluções encontradas pelo município.

O autarca explicou que a situação tem vindo a ser acompanhada há vários dias, com monitorização contínua do movimento de terras, sublinhando que a decisão de retirar metade da população da zona afetada foi tomada por razões de segurança.

As autoridades municipais continuam a acompanhar a evolução do terreno e a avaliar novas medidas de proteção, não estando excluída a possibilidade de alargar as evacuações caso o risco se agrave.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.