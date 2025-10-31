Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Tudo começou quando Dmitri Medvedev publicou na rede social X uma mensagem de agradecimento “a todos os amigos da Rússia”, na qual insultou Francken, chamando-lhe “imbecil”, numa alusão ao teste da arma nuclear Poseidon, recentemente realizado por Moscovo.

Em resposta, o ministro belga publicou no Instagram uma captura de ecrã da troca de mensagens, acompanhada da legenda: “O valentão supremo da Rússia nunca para de ameaçar e insultar. A NATO não está em guerra com a Federação Russa, e definitivamente também não está interessada nisso.” A publicação tem como música de fundo “Calm Down”, interpretada por Selena Gomez e Rema.

O episódio ocorre num momento em que a Rússia reagiu às declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, que ordenou a retoma dos testes de armas nucleares pelos Estados Unidos após um hiato de 33 anos, revela a CNN Internacional. A decisão foi anunciada momentos antes de um encontro entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping.

Trump justificou a medida afirmando que, devido aos “programas de testes de outros países”, Washington deveria agir “em igualdade de condições”.

Em Moscovo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que os testes russos realizados em outubro, do míssil de cruzeiro Burevestnik e do torpedo nuclear Poseidon, não envolveram armas nucleares ativas. No entanto, deixou claro que, se os Estados Unidos violarem a moratória, a Rússia “agirá de acordo”, reiterando as palavras do presidente Vladimir Putin.

A Rússia pós-soviética nunca realizou testes nucleares. O último teste da União Soviética ocorreu em 1990, o dos Estados Unidos em 1992 e o da China em 1996. No entanto, Putin tem insistido que, caso outro país quebre a moratória, Moscovo responderá de forma equivalente.

