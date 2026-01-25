Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o responsável norte-americano, as conversações trilaterais entre representantes da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos deverão ser retomadas a 1 de Fevereiro, novamente nos Emirados Árabes Unidos. "Reunir todas as partes foi um grande passo. É a confirmação de que já foi feito muito progresso na definição dos detalhes necessários para se chegar a uma conclusão", afirmou.

Estes contactos constituem o primeiro diálogo direto conhecido entre representantes ucranianos e russos no âmbito de um plano promovido pelo antigo Presidente norte-americano Donald Trump, que visa pôr fim à guerra que se arrasta há quase quatro anos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que as reuniões permitiram avanços, apesar do contexto de violência no terreno. "Foram discutidos muitos temas e é importante que as conversas tenham sido construtivas", declarou.

Kiev tem, no entanto, criticado Moscovo por continuar a lançar ataques durante o período das negociações, considerando que essas ações colocam em causa a credibilidade do processo de paz. Ainda assim, a decisão de avançar para uma nova ronda de conversações é vista como um sinal de abertura diplomática num conflito que tem marcado profundamente a segurança europeia e internacional.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.