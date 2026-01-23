Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A possibilidade de progressos nestas conversações foi alimentada, nos últimos dias, pela retórica do presidente norte-americano, Donald Trump, que se mostrou otimista quanto ao impacto do diálogo entre as partes.

“Sempre que nos encontramos, é positivo. Se não houver encontros, nada vai acontecer”, afirmou Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One, durante a noite, revela o The Guardian.

Apesar disso, Moscovo reiterou a sua posição de que qualquer avanço nas negociações depende da retirada das forças ucranianas da região de Donbass. Em declarações à agência France-Presse, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a posição russa se mantém inalterada.

“A posição da Rússia é bem conhecida: a Ucrânia, as forças armadas ucranianas, têm de abandonar o território do Donbass. Devem retirar-se dessa região”, declarou Dmitri Peskov, acrescentando que se trata de “uma condição muito importante” para o fim da guerra.

