Durante uma apresentação no festival Camp Flog Gnaw, em Los Angeles, no sábado à noite, Glover contou à plateia que estava em touf quando ocorreu o incidente. “Eu estava em tour mundial. Estava a divertir-me muito, a adora-vos por aí”.

O músico explicou que sentiu uma dor muito forte na cabeça no Louisiana, mas continuou o espetáculo:“Tive uma dor muito forte na cabeça na Luisiana e fiz o espetáculo na mesma. Não conseguia ver bem, então quando fomos para Houston, fui ao hospital e o médico disse: ‘Teve um AVC’”.

Glover ainda brincou sobre a situação, referindo-se ao AVC de Jamie Foxx em 2023:“A primeira coisa que pensei foi: ‘Ah, cá estou eu a copiar o Jamie Foxx.’ Isso é realmente a segunda coisa. A primeira foi: ‘Estou a desapontar toda a gente.’ Sei que não é verdade.”

Além do AVC, Glover revelou que partiu um pé e que os médicos encontraram um buraco no seu coração, que exigiu duas cirurgias. “Dizem que toda a gente tem duas vidas e a segunda começa quando percebes que tens uma.” Acrescentou: “Vocês têm uma vida, pessoal, e tenho de ser honesto, a vida que vivi com vocês tem sido uma bênção”.

Glover, vencedor de cinco Grammys, aposentou o nome artístico Childish Gambino após o lançamento do seu álbum final, Bando Stone & the New World, com esta tour a servir como despedida do personagem musical.

