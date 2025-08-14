Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A atividade integra o programa de férias do Oceanário de Lisboa e decorre até 10 de setembro no Dream Space, nos escritórios da Microsoft Portugal. Todas as quartas-feiras, o espaço — normalmente dedicado à capacitação digital de alunos e professores — recebe crianças participantes das “Férias Debaixo de Água” para sessões que combinam tecnologia, criatividade e proteção ambiental.

Ao longo do verão, cerca de 500 crianças, com idades entre os 6 e os 12 anos, vão explorar conteúdos ligados à preservação dos oceanos, enquanto desenvolvem competências digitais e sociais. O Dream Space está equipado com computadores, ligação à internet e condições ideais para o ensino tecnológico.

Segundo Ana Rita Serra, Education Lead da Microsoft Portugal, “através do Minecraft Education, é possível desenvolver competências fundamentais enquanto se promove a sensibilização ambiental e o pensamento crítico”.

As sessões são conduzidas por formadores da Happy Code, especialistas em educação tecnológica, que aliam o ensino da programação ao trabalho de competências como criatividade, colaboração, resolução de problemas e cidadania digital. Para João Luís Sousa, líder regional da Happy Code Portugal, esta é “uma oportunidade para ligar a tecnologia à proteção dos oceanos, transformando o contacto com o digital numa aprendizagem para a vida”.

O Oceanário de Lisboa reforça que a parceria se insere no compromisso de educar para a conservação marinha desde cedo. “Conhecer o oceano é o primeiro passo para o proteger — e essa urgência nunca foi tão grande”, sublinha Diogo Geraldes, diretor de Educação do Oceanário.