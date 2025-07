O Comando Territorial de Beja, através do Posto Territorial de Alvito, no dia 29 de julho, resgatou um canídeo de um incêndio em habitação, na localidade de Vila Ruiva, no concelho de Cuba.

Na sequência de um alerta de incêndio numa habitação, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram que, no interior da casa, se encontrava um canídeo acorrentado, de nome Duque, em situação de perigo iminente. Perante a gravidade da situação e estando em causa a vida do animal, um dos militares introduziu-se no interior da habitação, já consumida pelas chamas, conseguindo resgatar o mesmo e trazê-lo para o exterior", diz o comunicado da GNR, salientando que o animal recebeu tratamento no local e foi posteriormente entregue aos seus tutores.