Na sequência dos efeitos provocados pela depressão Kristin, "que voltou a trazer dias difíceis e naturais preocupações quanto à proteção de bens e habitações, importa relembrar que a vida e a integridade física das pessoas continuam a ser a principal prioridade", reforça a GNR em comunicado.

Segundo a força militar, existem dois tipos de ocorrências que importa reforçar: quedas de telhados, ocorridas durante reparações realizadas sem condições adequadas de segurança; intoxicações por monóxido de carbono, resultantes da utilização indevida de geradores.

Assim, a GNR "compreende a situação de vulnerabilidade em que muitas pessoas se encontram e a necessidade urgente de reparar danos causados pelo mau tempo. No entanto, é fundamental que essas intervenções sejam feitas em segurança!", afirma, enunciando algumas medidas:

Utilize equipamentos de proteção individual adequados (arnês, capacete, calçado antiderrapante) sempre que realize trabalhos em altura;

Evite subir a telhados em condições de instabilidade, vento forte ou chuva;

Coloque geradores exclusivamente no exterior, em locais bem ventilados, nunca no interior das habitações, garagens ou espaços fechados;

Assegure que equipamentos a combustível estão desligados antes de qualquer reabastecimento

O comunicado termina com o reforço de que a "Guarda mantém-se no terreno, de forma próxima e discreta, especialmente junto de quem mais precisa".