Eram 40 as embarcações que faziam parte da flotilha Global Sumud que tentavam chegar a Gaza com ajuda humanitária. Contudo, desde quarta-feira que as autoridades israelitas têm vindo a bloquear a chegada destas a território palestiniano.

De acordo com a organização, 39 desses barcos foram impedidos de chegar a Gaza e só um conseguiu passar o bloqueio israelita, nomeadamente uma embarcação com o nome de Mikeno, comandada por um turco.

De acordo com as informações, o Mikeno esteve a "ligar e desligar a sua localização, evitando ser capturado, durante horas".

O Mikeno foi depois recebido com júbilo pelos habitantes de Gaza, que passaram toda a noite na costa, à espera dos navios.

