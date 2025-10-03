Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo anunciou a abertura da consulta pública da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (ENCDA 2025+), que decorre até 30 de outubro. A iniciativa convida cidadãos, instituições e agentes do setor agroalimentar a contribuir para um plano de ação que visa reduzir o desperdício alimentar em Portugal, alinhado com compromissos europeus e internacionais.

A estratégia estrutura-se em quatro eixos principais:

Consumidor: maior responsável pelo desperdício, com foco em ações nas escolas, campanhas de sensibilização e avaliação dos processos da cadeia alimentar;

com atualização de orientações técnicas, procedimentos e formação;

com atualização de orientações técnicas, procedimentos e formação; Regulamentação e incentivos fiscais: através da discussão legislativa e criação de incentivos para doação de alimentos;

através da discussão legislativa e criação de incentivos para doação de alimentos; Governança institucional: reforço da articulação entre entidades e alinhamento com planos europeus e internacionais.

Sob o lema "Agir contra o desperdício alimentar", a estratégia define oito medidas prioritárias, incluindo a promoção da doação de alimentos, a simplificação dos procedimentos administrativos e a eventual criação de incentivos fiscais para impulsionar as doações por parte das empresas do setor alimentar. O Governo sublinha que esta estratégia terá uma abordagem participativa, envolvendo ativamente a sociedade civil. Os contributos podem ser enviados até ao final de outubro através do formulário disponível online.

Empresas lançam campanhas e acordos para reduzir desperdício

No âmbito do Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, várias empresas lançaram iniciativas para reduzir desperdícios e promover boas práticas.

A Eurest, empresa de restauração, anunciou a assinatura de um acordo com a TAP Air Portugal e a Refood dos Olivais, destinado a canalizar para a Refood Olivais todas as doações da campanha "Consumo Consciente, Respeita o Ambiente". A Refood é um movimento voluntário que tem a missão de resgatar alimentos, alimentar as pessoas e incluir toda a comunidade local. Em Portugal, operam mais de 60 núcleos espalhados de norte a sul do país. A ação da campanha associa o gesto de devolver o tabuleiro vazio a um compromisso social: por cada tabuleiro entregue sem restos, a Eurest doa dez gramas de alimentos não perecíveis a instituições de solidariedade.

Em paralelo, na Maia, foi estabelecido um protocolo com a Refood local, garantindo que os excedentes de produção das unidades Eurest sejam redirecionados para esta instituição. Em Lisboa, no Colégio Helen Keller, arranca a campanha "Heróis Zero Desperdício", que sensibiliza crianças para hábitos de consumo responsáveis e premia os alunos que devolvem os tabuleiros sem sobras.

No mesmo dia, todas as refeições servidas pela Eurest incluíram pratos, sopas e sobremesas confecionados com talos, cascas, sementes e outras partes habitualmente descartadas, revela a nota enviada à imprensa. Esta ação integra o programa "Aproveitamento Integral de Alimentos", que procura mostrar que estas opções podem ser “sustentáveis, saborosas e criativas”.

Campanhas de sensibilização destacam a dimensão do problema

O Pingo Doce lançou uma campanha nas redes sociais, em parceria com Catarina Barreiros, criadora de conteúdos digitais ligada à sustentabilidade. A iniciativa alerta para o desperdício médio anual em Portugal: cada português desperdiçou, em 2023, cerca de 183 quilos de alimentos em 2023, o que equivale a mais de 300€ por pessoa por ano. No vídeo partilham-se ainda algumas dicas para diminuir o desperdício alimentar.

Também o Auchan partilhou resultados do projeto de economia circular, que permitiu salvar 478 toneladas de alimentos.