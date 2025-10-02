Nenhuma das embarcações de provocação do Hamas/Sumud teve sucesso na tentativa de entrar numa zona de combate ativa ou de romper o bloqueio naval", afirmou, em comunicado, o ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Um último barco desta provocação permanece à distância. Caso tente aproximar-se, será impedido", avisou.

No entanto, várias imagens das redes sociais 'desmentem' este cenário. De acordo com a organização, 39 desses barcos foram impedidos de chegar a Gaza e só um conseguiu passar o bloqueio israelita, nomeadamente uma embarcação com o nome de Mikeno, comandada por um turco.

De acordo com as informações, o Mikeno esteve a "ligar e desligar a sua localização, evitando ser capturado, durante horas".

O Mikeno foi depois recebido com júbilo pelos habitantes de Gaza, que passaram toda a noite na costa, à espera dos navios.