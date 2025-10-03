Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A fachada do Museu de Design de Lisboa (MUDE) foi vandalizada durante os protestos pró-Palestina que decorreram na madrugada desta quinta-feira, no exterior do debate promovido pela RTP com os candidatos à Câmara de Lisboa.

O debate terminou à meia-noite, mas os candidatos demoraram a abandonar o edifício devido à presença de dezenas de manifestantes. Por volta das 00h20, os protestos bloquearam o carro da candidata socialista Alexandra Leitão, obrigando-a a regressar ao MUDE. A candidata desvalorizou o episódio em declarações à RTP, enquanto imagens da estação mostravam os restantes candidatos conversando em pequenos grupos no interior do museu.

Uma hora após o fim do debate, os manifestantes continuavam nas imediações com cartazes a pedir sanções a Israel e a demissão do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. Não se sabe se Moedas já tinha abandonado o edifício noutra saída, uma vez que não apareceu nas imagens captadas no interior.