Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A festa decorre ao ar livre, das 14h00 às 23h00, e traz um cartaz que junta nomes da música eletrónica internacional e nacional, entre eles Sara Landry, Clara Cuvé, Volvox e Madson Carpenter, segundo comunicado enviado às redações.

O festival "nómada" nasceu em Barcelona e foi adotado por Lisboa, sendo um evento de dia, em espaço verde, que combina música, natureza e um ambiente inclusivo.

O evento além das zonas de restauração e descanso vai ter espaços de apoio psicológico, zonas LGBTIQ+ e feministas em parcerias com associação como a ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo e a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta. Assim como formação especializada para a equipa de segurança.

Em relação à sustentabilidade, o Brunch implementa uma gestão de resíduos responsável: separação seletiva, recolhas frequentes, uso de copos reutilizáveis e materiais biodegradáveis.

Conta ainda com a startup Biataki com a missão de integrar soluções práticas para a recolha e tratamento de beatas através de cinzeiros portáteis e ações de sensibilização ambiental.

Com o apoio da Junta de Freguesia de Alcântara, o Brunch Electronik integra moradores da zona na equipa e promove campanhas de angariação de fundos e parcerias com instituições locais.

Os bilhetes para o festival estão disponíveis aqui.

__