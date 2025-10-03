Os quatro ativistas portugueses detidos a bordo da Global Sumud Flotilla aceitaram ser deportados no imediato, de acordo com. jornal Expresso.

Apesar desta resposta dos quatro às autoridades israelitas, a verdade é que, de momento, ainda não há data para a deportação de Mariana Mortágua, Sofía Aparício, Miguel Duarte e Duarte Chaves.

Segundo revelou o MNE ao Diário de Notícias, "as autoridades israelitas irão colocá-los nos primeiros voos disponíveis destinados à Europa, a expensas do Governo israelita, podendo sofrer atrasos devido aos feriados israelitas do Sukkot".

"Na visita que fez à prisão de Ketziot, no sul de Israel, a diplomata Helena Paiva confirmou que todos se encontravam bem de saúde apesar das condições difíceis e duras à chegada ao porto de Ashdod e no centro de detenção. Apesar de não terem sido sujeitos a violência física, apresentaram várias queixas que motivaram a embaixadora a dar entrada de um protesto", lê-se no artigo do DN.

Entretanto, a irmã de Mariana Mortágua partilhou nas redes sociais uma mensagem da líder do Bloco de Esquerda, que revelou estar numa cela com doze pessoas, pedindo uma manifestação em Portugal.

Refira-se que a líder do Bloco de Esquerda, a atriz e os dois ativistas estão em Israel desde quarta-feira, dia em que a flotilha chegou a águas controladas por Telavive.