Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com quase três décadas de carreira a difundir o flamenco dentro e fora de Espanha, Carlos Rodríguez mergulha no universo criativo de Pablo Picasso, transportando para o palco a intensidade das suas cores, emoções e raízes espanholas.

Dividido em dois atos e acompanhado de música original ao vivo, "ETERNO" parte da ideia de transformar a pintura em movimento: “As palavras de Picasso, as suas cores e a sua luz acendem a minha imaginação, moldando-a com as minhas mãos, os meus pés e o meu corpo. A pintura torna-se dança”, explica o coreógrafo.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

O espetáculo reúne um elenco de bailarinos de várias gerações – Ana del Rey, Cynthia Cano, Laura Funez, Nerea Ribes, Carlos Quintana, Joan Fenollar, Juan Bravo, Jan Galvez, Borja Lebrón e o próprio Carlos Rodríguez – acompanhados pelos músicos Pedro Medina, Julio Alcocer, Roberto Jabonero e David Vázquez.

Mais do que um espetáculo de flamenco, ETERNO é uma viagem estética e emocional que homenageia o olhar disruptivo de Picasso, transformando o palco numa tela viva onde dança e pintura se encontram.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui e custam entre os 20 e os 45 euros.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.