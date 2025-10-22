Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um consórcio de sete universidades europeias, entre as quais a Universidade de Coimbra, criou a plataforma KITE, destinada a facilitar a integração cultural e linguística de migrantes e refugiados. A iniciativa pretende funcionar como um “quebra-gelo” que disponibiliza recursos básicos de comunicação, como dicionário ilustrado, sons das línguas, letras do alfabeto e significados de gestos comuns.

Segundo Cristina Martins, docente da Faculdade de Letras da UC e coordenadora do projeto na universidade, a plataforma nasceu da necessidade de fornecer aos profissionais na linha da frente do acolhimento ferramentas de comunicação acessíveis e concentradas num único espaço. O site, de acesso aberto, disponibiliza informações sobre o funcionamento de diversos países, glossário ilustrado, guia de imersão na fonética do país de acolhimento (em português, espanhol, francês, italiano, alemão e polaco), orientações sobre cortesia verbal e não verbal, comunicação não verbal e testemunhos de refugiados e migrantes de países como Índia, Marrocos e Ucrânia.

A KITE conta ainda com traduções para inglês e ucraniano na versão portuguesa e funciona como um “kit de primeiros-socorros” para facilitar o contacto inicial com a língua e a cultura local. O projeto é financiado pelo programa COMMUNIKITE, que apoia a criação de ferramentas digitais para necessidades de comunicação em situações de emergência humanitária.

Além de Coimbra, integram o consórcio as universidades de Salamanca (Espanha), Bolonha (Itália), Heidelberg (Alemanha), Poitiers (França), Kiev (Ucrânia) e Varsóvia (Polónia).

