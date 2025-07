Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"As estações Estrela e Santos continuam a ganhar forma e a aproximarem-se do dia em que vão fazer parte da tua rotina diária", pode ler-se nas redes sociais.

No âmbito do projeto de expansão e modernização do Metropolitano de Lisboa, as linhas Verde e Amarela serão prolongadas em 1.900 metros.

A obra prevê novas estações, que “já estão em adiantado estado de construção”, uma das quais em Santos, com acessos pela Travessa do Pasteleiro, pela Avenida D. Carlos I, um acesso principal no Largo da Esperança e um acesso por elevador ao Bairro da Madragoa.

O acesso à estação da Estrela estará localizado no edifício da farmácia do antigo Hospital Militar, com entrada integrada à Calçada da Estrela e ao Jardim da Estrela.

Com um investimento total previsto de 331,4 milhões de euros, a Linha Circular vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede e duas novas estações (Estrela e Santos), unindo as atuais linhas Amarela e Verde num novo anel circular no centro de Lisboa.