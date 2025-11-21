Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado, estas intervenções incluem operações de construção e reposição de via, coordenadas entre as três entidades envolvidas.

Horários e supressões

As principais alterações à circulação serão as seguintes:

21 de novembro: Suprimidos todos os comboios com partida do Cais do Sodré a partir das 22h00 . Suprimidos todos os comboios com partida de Cascais a partir das 21h30 .

Noite de 22 de novembro: Não circulam os comboios com partida do Cais do Sodré a partir das 00h00 . Não circulam os comboios com partida de Cascais a partir das 23h30 .

23 de novembro: Suprimidos os comboios com partida do Cais do Sodré entre 5h30 e 08h20 e entre 20h00 e 01h30 . Suprimidos os comboios com partida de Cascais entre 5h30 e 07h44 e entre 19h34 e 01h30 .



Durante estes períodos, a circulação ferroviária da CP será retomada entre Oeiras e Cascais, mas continuará interrompida entre Cais do Sodré e Algés.

Serviço rodoviário de substituição

Para garantir alternativas de mobilidade, a CP irá oferecer um serviço rodoviário de substituição entre Cais do Sodré e Algés.

Os autocarros circularão pela Av. 24 de Julho e Av. da Índia, efetuando paragens nas seguintes localizações:

Cais do Sodré → Algés: Praça Duque da Terceira (à direita da estação).

Santos → Cais do Sodré: Av. 24 de Julho – paragem Carris junto à saída da estação.

Santos → Algés: Av. 24 de Julho – paragem Carris no passeio oposto.

Alcântara-Mar → Cais do Sodré: Av. da Índia – paragem junto à estação.

Alcântara-Mar → Algés: Av. da Índia – paragem em frente ao Hospital CUF Tejo.

Belém → Cais do Sodré: Av. da Índia – paragem junto à estação.

Belém → Algés: Av. da Índia – paragem da Carris Metropolitana junto ao Jardim Afonso de Albuquerque.

Algés → Cais do Sodré: Largo da Estação – terminal rodoviário junto à Av. Marginal.

Os tempos de viagem poderão variar conforme o trânsito. Os autocarros estarão devidamente identificados, equipados com rampas de acesso e permitirão o transporte de animais de pequeno porte acondicionados em contentores adequados. Bicicletas e trotinetes não serão permitidas.

Impacto na rede

Estas obras integram o programa de modernização e expansão da rede ferroviária e do Metropolitano de Lisboa, garantindo a futura ligação entre Santos e Cais do Sodré. A circulação do Metropolitano de Lisboa não será afetada.

As entidades pedem a compreensão dos passageiros face aos constrangimentos temporários, sublinhando que as intervenções são essenciais para melhorar a mobilidade na cidade.