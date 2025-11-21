A CP – Comboios de Portugal, o Metropolitano de Lisboa e a Infraestruturas de Portugal anunciaram que a circulação ferroviária entre Cais do Sodré e Algés sofrerá fortes condicionamentos entre os dias 21 e 23 de novembro de 2025, devido a trabalhos relacionados com a construção do novo túnel que ligará a futura estação de Santos, da Linha Circular, ao atual terminal do Cais do Sodré.
Circulação de comboios entre Cais do Sodré e Algés condicionada de 21 a 23 de novembro
21 nov 2025 12:29
