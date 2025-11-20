Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Estima-se um total inicial de 170 000 residências sem eletricidade. Posteriormente, "112 00 residências foram realimentadas em cinco minutos, ou seja, todas as residências afetadas em Paris e nos arredores de Issy-Les-Moulineaux".

"O restabelecimento está em curso para as residências do sul da Île-de-France ainda afetadas pela falha. Às 07h50, 2600 residências continuavam sem eletricidade. As equipas da RTE continuam mobilizadas para restabelecer a eletricidade em todas as residências afetadas e pedem desculpas pelo transtorno causado", foi referido nas redes sociais.

O apagão provocou a suspensão de algumas linhas de metro e comboios suburbanos, o que afetou a circulação nas primeiras horas desta quinta-feira.

