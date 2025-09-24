Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Mercadona vai estrear-se no Algarve no último trimestre de 2026, com a abertura de dois supermercados em Portimão (Nova Vila Retail Park) e Faro (Vale da Amoreira). A expansão representa a criação de 200 postos de trabalho, todos com contrato sem termo, cujas candidaturas já estão abertas.

A entrada no distrito de Faro marca uma nova etapa no plano de internacionalização da cadeia espanhola em Portugal, que conta atualmente com 65 lojas distribuídas por 12 distritos e mais de 7.000 colaboradores. Desde 2019, a empresa já investiu mais de 1.100 milhões de euros no país e inaugurou recentemente o Bloco Logístico de Almeirim, um investimento de 290 milhões de euros que permitirá reforçar a operação a sul.

Segundo Inês Santos, diretora de Relações Institucionais da Mercadona em Portugal, “a chegada ao Algarve era muito pedida há vários anos e representa um marco importante”, num território que conjuga a sazonalidade do turismo com a vida local.

Em termos de impacto económico, a Mercadona afirma ter comprado 4.500 milhões de euros em produtos a fornecedores portugueses entre 2019 e 2024 e, só no último ano, registou um aumento de 27% no volume de vendas face ao período homólogo, contribuindo com 237 milhões de euros em impostos.

A empresa destaca também a política de recursos humanos como fator diferenciador, garantindo emprego estável, progressão salarial e formação. O salário de entrada situa-se atualmente nos 14.963,90 euros brutos anuais, com possibilidade de progressão até 20.465,10 euros em quatro anos, valores que incluem prémios e subsídios.

A Mercadona foi distinguida em 2025, pelo terceiro ano consecutivo, como a empresa mais atrativa para trabalhar no setor da distribuição nos prémios Randstad Employer Brand Research.

Os interessados em candidatar-se às lojas do Algarve podem fazê-lo através das plataformas de recrutamento da Mercadona.

