Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Starbucks abriu este ano 16 lojas em Portugal e Espanha, num total de 225, prosseguindo com um "crescimento sólido", disse hoje o diretor-geral da Alsea Iberia, que opera a marca na Península Ibérica. Este ano incorporaram 260 novos colaboradores, totalizando mais de três mil pessoas.

Num encontro com jornalistas no novo estabelecimento no estádio do Bernabeú, Antonio Romero disse que quer continuar com o ritmo de aberturas e definir novos modelos, como o das lojas formato drive-thru que espera abrir em 2026 e outras mais pequenas em centros comerciais e aeroportos.

Com 23 anos de presença em Espanha, em 2025 a Starbucks, cadeia de cafés norte-americana, abriu 13 lojas próprias e três franchisados na Península, para um total de 225, das quais 32 em Portugal.

O objetivo é manter o "crescimento sólido e consolidado" da Starbucks, segundo o diretor-geral, que detalhou que este ano incorporaram 260 novos colaboradores, totalizando mais de três mil pessoas na Alsea Iberia.

Perante o aumento da concorrência das cafetarias de especialidade, Romero destacou que quer "continuar a cuidar da conexão com o cliente" e deu como exemplo o plano de fidelização, com mais de um milhão de membros, que representa mais de seis milhões de transações por ano.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.