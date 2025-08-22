Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fonte do comando sub-regional Beiras e Serra da Estrela afirmou à Lusa, citada pelo Notícias ao Minuto, às 06h45 desta sexta-feira, que "não houve progressões preocupantes" e que se verificou "uma melhoria significativa no combate, que decorre favoravelmente".

Durante a madrugada ocorreram alguns reacendimentos no Fundão, relacionados com o fogo iniciado em Arganil, mas foram rapidamente controlados.

Na quinta-feira, o agravamento de uma frente de incêndio que entrou no concelho da Covilhã obrigou ao confinamento das localidades de Unhais da Serra, Cortes de Baixo e Cortes do Meio, sem que tenham sido registados problemas adicionais.

De acordo com dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 07h00 desta sexta-feira o incêndio de Arganil, ativo desde 13 de agosto, mobilizava 1.605 operacionais e 548 veículos.

Já o fogo de Figueira de Castelo Rodrigo, que teve início na quarta-feira, contava com 255 bombeiros e 81 veículos.