De acordo com a ANEPC, 59 situações foram inundações, três quedas de árvore, duas limpezas de via e quatro movimentos de massa. A Área Metropolitana do Porto concentrou 57 das ocorrências, estando as restantes distribuídas pelas regiões do Ave e do Cávado.

A chuva intensa que cai desde a madrugada provocou vários cortes de trânsito. A VCI esteve totalmente encerrada junto à saída para Bessa Leite, no sentido Arrábida–Freixo, durante mais de uma hora devido à acumulação de água, tendo ocorrido dois despistes de veículos ligeiros, sem registo de feridos.

O túnel da Avenida AEP, junto ao NorteShopping, encontra-se inundado, e a PSP do Porto confirmou também a interrupção da circulação no viaduto da rotunda do Bessa e no novo viaduto do Campo Alegre.

Apesar dos constrangimentos, não há registo de situações graves.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva forte e persistente nas regiões norte e centro, acompanhada de vento e agitação marítima durante esta sexta-feira e sábado.

