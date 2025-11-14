Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta sexta-feira, os distritos de Setúbal e Faro permanecem sob aviso laranja por precipitação intensa, num contexto de mau tempo agravado pela depressão Cláudia, que já provocou duas mortes. Na madrugada de quinta-feira, um casal de idosos perdeu a vida em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, após a sua habitação ter ficado inundada.

Entre as 00h00 de quinta-feira e as 7h00 desta sexta, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabilizou 2212 ocorrências, sobretudo inundações, quedas de árvores e limpezas de vias.

No terreno estiveram 7018 operacionais e 2622 meios terrestres, com maior incidência nas áreas metropolitanas de Lisboa e Setúbal, no Algarve e no distrito de Leiria. Coimbra e Santarém também registaram problemas, embora com menor gravidade.

Avisos estendem-se ao fim de semana

Além de Setúbal e Faro, também Beja estará sob aviso laranja no sábado devido a períodos de chuva forte entre as 9h00 e as 15h00. Na costa Vicentina, são esperadas ondas de 4 a 4,5 metros até às 21h00.

A mesma agitação marítima deverá afetar, nos próximos dias, a costa algarvia, a península de Setúbal e a área da grande Lisboa.

O climatologista Carlos Pires afirmou à SIC Notícias que, embora a fase mais severa tenha passado, o país deverá continuar a enfrentar chuva e vento forte até ao início da próxima semana. A melhoria mais significativa está prevista apenas a partir de terça-feira.

Segundo o especialista, a depressão Cláudia distingue-se pela sua grande extensão, abarcando uma área que vai desde a Madeira até França. Resulta de uma marcada ondulação do jato polar, estendendo-se em latitude da Islândia até Marrocos.

Apesar da previsão de alguma acalmia, novas linhas de instabilidade poderão ainda atravessar o território, embora com intensidade menor do que a registada na madrugada de quinta-feira.