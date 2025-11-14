Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou que três distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais elevado da escala, entre esta sexta-feira e sábado devido à previsão de precipitação forte.

Faro estará sob aviso laranja esta sexta-feira, entre as 6h00 e as 12h00, devido a "aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada". O mesmo aviso aplica-se ao distrito de Setúbal, válido durante a madrugada e até às 09h00, pelos mesmos motivos.

Para sábado, o IPMA estende o aviso laranja a Faro, Setúbal e Beja, entre as 9h00 e as 15h00, por causa de "precipitação persistente, e por vezes forte e acompanhada de trovoada".

Paralelamente, todos os distritos de Portugal continental e a Madeira estarão sob aviso amarelo em vários períodos até sábado, seja devido a precipitação, vento forte ou agitação marítima.

Segundo o IPMA, o aviso laranja é ativado quando existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado", enquanto o amarelo surge quando há risco para determinadas atividades dependentes do estado do tempo.

Tempestade Cláudia já provocou mais de duas mil ocorrências

O mau tempo associado à tempestade Cláudia provocou 2.106 ocorrências em Portugal continental até às 21h00 de quinta-feira, resultando em duas vítimas mortais, um ferido ligeiro e quatro desalojados, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em declarações à Lusa, o oficial de operações da ANEPC, José Costa, confirmou que até às 21h00 de quinta-feira, a entidade registou "2.106 ocorrências em todo o continente", atribuídas a chuvas intensas e persistentes, ventos fortes e forte agitação marítima.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a mais afetada, com 1.196 ocorrências, seguida da região Centro, com 477. No Norte, registaram-se 130 ocorrências, no Algarve 203, e no Alentejo 100, acrescentou o responsável.

