Outros distritos, como Viana do Castelo, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Portalegre, Santarém e Lisboa, estão sob aviso amarelo, assim como a costa sul e as zonas montanhosas da Ilha da Madeira, devido à expectativa de chuva forte e trovoadas. Évora também está sob aviso amarelo, mas neste caso por causa do vento, que poderá atingir rajadas de até 80 km/h. A costa ocidental e sul do país permanece igualmente sob alerta amarelo devido à agitação marítima.

Segundo o IPMA, o aviso laranja é utilizado quando há “situação meteorológica de risco moderado a elevado”, enquanto o amarelo indica risco para determinadas atividades afetadas pelo tempo.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou 198 ocorrências durante a madrugada, informou à Antena 1 o comandante José Miranda. “Desde as 00h00 até às 07h00 da manhã deste dia temos um registo acumulado de 198 ocorrências, das quais 159 são ocorrências de inundação, 17 limpezas de via, oito quedas de estruturas, sete movimentos de massa e cinco quedas de árvores”, detalhou o responsável.

No total, estiveram mobilizados 149 meios terrestres com 411 operacionais. A Área Metropolitana do Porto foi a sub-região mais afetada, com 97 ocorrências, seguida da região de Aveiro, com 50.

A depressão Cláudia, responsável pelo mau tempo, deverá começar a perder força ao longo do dia, prevendo-se uma melhoria gradual das condições meteorológicas para este sábado.

