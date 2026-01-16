Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

María Corina Machado, que se encontra nos EUA para encontros políticos após a captura pelo governo norte‑americano do antigo presidente Nicolás Maduro, garantiu que uma mudança estável e pacífica traria uma “Venezuela orgulhosa” capaz de fortalecer laços com os Estados Unidos e outros países da região, revela a BBC.

“A consequência de uma transição estável será uma Venezuela orgulhosa que será a melhor aliada que os Estados Unidos já tiveram nas Américas”, afirmou María Corina Machado num evento em Washington DC, onde foi ouvida por políticos e apoiantes.

A visita de María Corina Machado à Casa Branca ocorreu um dia depois de lhe ter sido entregue simbolicamente a sua medalha do Prémio Nobel da Paz, um gesto que ela disse reconhecer o papel de Trump no apoio à liberdade do povo venezuelano.

No entanto, apesar das declarações de apoio, Trump recusou endossar María Corina Machado como futura líder da Venezuela, argumentando que ela não tem apoio interno suficiente para governar o país no curto prazo. Essa posição surge mesmo quando o movimento de oposição de María Corina Machado afirma ter vencido as eleições amplamente contestadas de 2024.

Em vez disso, a administração norte‑americana tem trabalhado com a presidente interina Delcy Rodríguez, antiga vice‑presidente de Nicolás Maduro, como interlocutora principal na transição venezuelana. Delcy Rodríguez participou esta semana numa reunião de duas horas com o diretor da CIA, John Ratcliffe, em Caracas, no âmbito de esforços para reforçar a cooperação entre os dois países e discutir estabilidade económica e segurança.

Questionado sobre por que motivo escolheu trabalhar com Rodríguez em vez de Machado, Trump referiu‑se à experiência dos EUA no Iraque, destacando os riscos de desmantelar estruturas de segurança sem uma alternativa estável em prontidão.

