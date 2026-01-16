Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado deu, na quinta-feira, a sua medalha de ouro do Nobel da Paz a Donald Trump durante um encontro na Casa Branca, quase duas semanas depois de o antigo presidente norte-americano ter ordenado a captura de Nicolás Maduro, diz o The Guardian.

Machado, que recebeu o Nobel no ano passado pelo seu combate contra o que descreveu como o “brutal e autoritário regime” de Maduro, afirmou aos jornalistas que a entrega da medalha foi feita “em reconhecimento do seu compromisso único com a nossa liberdade”.

Horas mais tarde, Trump publicou na rede social Truth Social que Machado ofereceu "o seu Nobel da Paz pelo trabalho" que realizou. "Um gesto maravilhoso de respeito mútuo”, notou.

A Casa Branca divulgou uma fotografia que mostrava o presidente dos EUA com o presente emoldurado, "apresentado como símbolo pessoal de gratidão em nome do povo venezuelano, em reconhecimento à ação decidida e principiada do presidente Trump para assegurar uma Venezuela livre".

Os organizadores do prémio Nobel recordaram no X que "uma medalha pode mudar de dono, mas o título de laureado do Nobel da Paz não pode".

Machado, cujo movimento é amplamente considerado vencedor das eleições venezuelanas de 2024, foi deixada de lado por Trump após a intervenção das forças especiais norte-americanas que capturaram o seu rival político. Os apoiantes da oposição esperavam que Trump reconhecesse a conservadora de 58 anos como nova líder da Venezuela, mas a sua preferência recaiu sobre a vice-presidente Delcy Rodríguez, que tomou posse como presidente interina.

