Nesta mensagem no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que entre os 20 reféns libertados estão nacionais portugueses.

"O Presidente da República saúda a libertação dos reféns israelitas em Gaza, entre os quais nacionais portugueses, sublinhando a importância deste primeiro passo a caminho de um Paz justa e duradoura. O cessar-fogo constitui igualmente um passo decisivo nesse sentido.

O Presidente da República espera que os passos seguintes se materializem como previsto no Plano de Paz do Presidente Trump e que seja finalmente possível que os dois Estados e os povos da região possam finalmente ver o futuro com esperança e em Paz", lê-se no comunicado.

Refira-se que o Hamas começou por libertar sete reféns ao início da manhã e os restantes 13 algumas horas depois. Os corpos dos restantes 28 reféns mortos também devem ser entregues como parte do acordo, embora o momento da entrega ainda não tenha sido divulgado.

