Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN, as autoridades portuguesas estão a acompanhar de perto o caso e mantêm contacto com a família da cidadã agora libertada.

Carla da Silva encontrava-se detida há cerca de cinco anos, depois de ter sido condenada a uma pena superior a 20 anos de prisão. A sua libertação ocorre num contexto mais amplo de libertação de presos políticos no país, num processo que, apesar de lento, tem vindo a avançar sob crescente pressão internacional.

Até ao momento, nenhum cidadão português detido na Venezuela por motivos de natureza política tinha sido libertado. No total, há registo de pelo menos oito cidadãos portugueses detidos na Venezuela.

Pelo menos 80 presos políticos foram libertados este domingo na Venezuela.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.