"O presidente da República foi agraciado pelo presidente da Ucrânia com a Ordem do Príncipe Yaroslav, o Sábio, de 1.º grau, por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia", lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

É ainda explicado que o presidente da Ucrânia decidiu condecorar 143 personalidades internacionais pelo seu "contributo significativo para o reforço da cooperação internacional, apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia, apoio a causas sociais e a promoção global da Ucrânia", incluindo oito Chefes de Estado e de Governo.

"O presidente da República reitera o compromisso inabalável de Portugal para com a Ucrânia e o povo ucraniano", lê-se ainda.