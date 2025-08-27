Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quarta-feira que o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, funciona como um “ativo soviético”, ao favorecer a Rússia no conflito com a Ucrânia.

A declaração foi feita durante uma intervenção surpresa na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide (Portalegre), numa sessão destinada à formação de jovens quadros. Inicialmente prevista por videoconferência, a presença presencial de Marcelo Rebelo permitiu-lhe comentar diretamente a situação internacional.

Num painel intitulado “As respostas do Presidente”, o chefe de Estado sublinhou que se trata de uma análise objetiva da atuação de Trump, sem implicar uma aliança baseada em amizade, interesses económicos ou ideologia.

“Estou a dizer que, em termos objetivos, a nova liderança norte-americana tem favorecido estrategicamente a Federação Russa”, afirmou, referindo-se ao papel dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia.

"Com uma coisa peculiar e complexa: é que o líder máximo da maior superpotência do mundo, objetivamente, é um ativo soviético, ou russo. Funciona como ativo", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que, na sua avaliação, os Estados Unidos passaram de aliados a árbitros do conflito, mas atuam de forma parcial, negociando apenas com uma das partes e excluindo a Ucrânia e a Europa, que tiveram de se “impingir” nas recentes conversações.