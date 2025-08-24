Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Por ocasião do 34.º aniversário da independência, o Presidente da República envia à Ucrânia, ao Povo Ucraniano e ao Presidente Volodymyr Zelensky um abraço ainda mais solidário”, lê-se na mensagem divulgada pela Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa explica que o gesto é “ainda mais solidário” porque, “agora como nunca, convém ao invasor que violou essa independência, fazer de conta de que não houve invasão. E de que é possível avançar para acordo de paz sem cessar-fogo e usar o acordo de paz para negociar parcelas do território ucraniano que ocupou e continua a tentar ocupar”.

O Presidente da República alertou ainda para o surgimento de “pretensos medianeiros que, ainda há meses, eram entusiásticos apoiantes da Ucrânia e confundem, ostensivamente, paz digna, duradoura e respeitadora dos valores e princípios do Direito Internacional com o que convém a quem invadiu, ocupou e ocupa”.

“Portugal não muda de valores e princípios, nem muda de lado. Continua ao lado da Ucrânia e sua independência, como antes de 2022, em 2022, 2023, 2024. Sempre”, reforça.