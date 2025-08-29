Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No telefonema que fez em junho, Paetongtarn mostrava-se com uma atitude conciliadora relativamente a uma disputa fronteiriça entre os dois países e criticava um dos seus comandantes militares. A conversa foi posteriormente divulgada, o que causou humilhação política e levou o maior parceiro da coligação a abandonar o governo, deixando a governante com uma maioria muito reduzida.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

De acordo com a BBC, esta é a quinta vez que o Tribunal Constitucional destitui um primeiro-ministro tailandês, todos eles ligados a administrações apoiadas pela família Shinawatra. A decisão reforça a perceção generalizada de que o tribunal tende a agir contra figuras vistas como ameaças por forças conservadoras.

Esta fuga de informação também gerou tensões diplomáticas com o Camboja, que recentemente resultaram num conflito de cinco dias na fronteira, com mais de 40 mortos.

Com a destituição de Paetongtarn, o país enfrenta agora a necessidade de escolher um novo primeiro-ministro a partir de uma lista restrita, enquanto o partido Pheu Thai tenta evitar novas eleições apesar da perda de popularidade.

Segundo a BBC, a jovem líder nunca conseguiu estabelecer autoridade real sobre o país, com muitos tailandeses a considerar que o pai, Thaksin Shinawatra, ainda tomava as principais decisões. Políticas emblemáticas do partido, como a criação de uma carteira digital para todos os adultos tailandeses e projetos de infraestruturas, ficaram estagnadas e amplamente criticadas.

A destituição marca o início da queda da dinastia Shinawatra, que durante mais de duas décadas dominou a política tailandesa e cuja popularidade poderá não recuperar tão cedo.