"É o primeiro estágio sem Diogo Jota. Queremos honrar a sua memória. Estará connosco e será mais uma força para os nossos objetivos. É uma luz para nós. Vamos carregar o seu espírito no nosso coração. Ganharemos por ele e pelo seu irmão. O número de jogadores será de 23 e mais um, Diogo Jota", começou por anunciar o selecionador.

Quais os convocados?

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton)

Defesas: Ruben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Diogo Dalot ( Manchester United) Gonçalo Inácio (Sporting), Raphael Guerreiro (Bayern Munique), João Cancelo (Al Hilal), Renato Veiga (Villarreal), Nuno Mendes (PSG)

Médios: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Tottenham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Ruben Neves (Al Hilal)

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City) João Félix (Al Nassr), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Francisco Trincão (Sporting), Pedro Gonçalves (Sporting), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus)

De fora da convocatória ficaram Rafael Leão e Nélson Semedo. Os dois jogadores portugueses lesionaram-se recentemente ao serviço de AC Milan e Fenerbahçe, respetivamente.

Da mesma forma, Rodrigo Mora tem perdido força no FC Porto, desde a chegada de Francesco Farioli ao comando técnico, e também falha a convocatória de Roberto Martínez.

"Um aspeto humano, mas acho que a essência do Diogo era união. O Diogo queria ganhar o Mundial. Estamos aqui para lutar e atingir o sonho. A camisola 21 de Diogo Jota passa para Ruben Neves. Continua no relvado e com todos nós", terminou o selecionador nacional.

Recorde-se que Portugal joga em Erevan, 6 0 de setembro, frente à Arménia, e três dias depois, em Budapeste, com a Hungria.