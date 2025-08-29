Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Futebol Clube do Porto foi qualificado diretamente, mas o Braga, integrado no Pote 2, teve que ultrapassar três rondas preliminares.
No entanto, ambas foram apuradas para o torneio europeu e conhecem agora os oito adversários que vão enfrentar na fase de liga.
Esta etapa é composta por 36 clubes, ao contrário dos 32 inseridos na fase de grupos.
De acordo com o Jogo, do total de equipas participantes, cinco clubes são treinados por portugueses, nomeadamente os ingleses do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que vão desafiar os dragões e os minhotos em campo.
Além disso, os franceses do Lyon, de Paulo Fonseca, os gregos do Panathinaikos, de Rui Vitória, e os búlgaros do Ludogorets, de Rui Mota, também levam a bandeira portuguesa. Desta lista saiu José Mourinho, que esta sexta-feira deixou o comando técnico do Fenerbahçe.
Resultados
- Adversários do FCP: Rangers (casa), Salzburgo (fora) Estrela Vermelha (casa), Viktoria Plzen (fora), Nice (casa), Nottingham Forest (fora), Malmo (casa), Utrecht (fora)
- Adversários do Braga: Feyenoord (casa), Rangers (fora), Estrela Vermelha (casa), Celtic (fora), Nottingham Forest (casa), Nice (fora), Genk (casa), Go Ahead Eagles (fora)
Datas
Jornada 1: 24 e 25 de setembro de 2025
Jornada 2: 2 de outubro de 2025
Jornada 3: 23 de outubro de 2025
Jornada 4: 6 de novembro de 2025
Jornada 5: 27 de novembro de 2025
Jornada 6: 11 de dezembro de 2025
Jornada 7: 22 de janeiro de 2026
Jornada 8: 29 de janeiro de 2026
Play-off da fase a eliminar: 19 e 26 de fevereiro de 2026
Oitavos de final: 12 e 19 de março de 2026
Quartos de final: 9 e 16 de abril de 2026
Meias-finais: 30 de abril de e 7 de maio de 2026
Final: 20 de maio de 2026 (Istambul)
